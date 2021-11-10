Pfizer и BioNTech подали в Японии заявку на вакцинацию своим препаратом детей от пяти лет

ТОКИО, 10 ноября. /ТАСС/. Американо-германский консорциум в составе компаний Pfizer и BioNTech подал в среду заявку в Минздрав Японии с целью получения разрешения на использование вакцины от коронавируса для иммунизации детей в возрасте от пяти лет. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Pfizer Japan.

Сейчас в Японии вакцинация от коронавируса разрешена для лиц от 12 лет и старше. В заявлении Pfizer и BioNTech отмечается, что они предоставили данные о применении препарата своего производства для иммунизации детей в возрастной группе от пяти до 11 лет и рассчитывают получить необходимое разрешение от японских властей.

Вакцинация в Японии началась в середине февраля. Первыми прививать стали медицинских работников. 12 апреля началась вакцинация 36 млн жителей старше 65 лет, а с июля проводится иммунизация всех возрастных групп - в основном по предварительной записи или на рабочих местах. В стране применяются препараты производства Pfizer и BioNTech, американской компании Moderna, а также британско-шведской AstraZeneca.

К настоящему времени полностью завершили вакцинацию 93,7 млн жителей Японии, или 74% населения, которое составляет почти 127 млн человек. Одной дозой привиты 98,8 млн жителей (78,1% населения). Кроме того, полностью вакцинированы около 32,7 млн человек старше 65 лет - более 91% всего населения в этой возрастной категории.