Гинцбург обеспокоен причастностью медиков к поддельным сертификатам о вакцинации от ковида

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург обеспокоен тем, что некоторые медицинские работники причастны к распространению поддельных сертификатов о вакцинации от ковида. Он также выразил надежду на то, что кампания по борьбе с подделками будет успешной.

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"Есть еще поддельные сертификаты. Хорошо, что сейчас пошла мощная публичная кампания против них. Надеюсь, волну собьют, но факт, что медики участвуют в распространении фальшивок, конечно, изумляет, - рассказал он в свой юбилей в интервью ТАСС. - Станем активнее работать по этим направлениям, и устойчивый свет в конце тоннеля скоро появится".

При этом ученый отметил, что введение QR-кодов подтолкнуло граждан к вакцинации и сейчас ее темпы уже значительно выросли.

Ранее Гинцбург сообщал ТАСС, что около 80% граждан, которые говорят о том, что привились "Спутником V", но при этом заразились коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, купили сертификат о вакцинации.