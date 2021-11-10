Контактную сеть МЦД и МЦК будут обрабатывать специальной антигололедной жидкостью

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Московская железная дорога (МЖД) завершила подготовку железнодорожной инфраструктуры к зиме. Контактную сеть Московских центральных диаметров и Московского центрального кольца будут обрабатывать специальной антигололедной жидкостью, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЖД.

"Гололед является одним из основных погодных факторов, который зимой может негативно повлиять на работу железнодорожного транспорта. Для недопущения образования наледи на контактной сети предусмотрен комплекс профилактических мер. К работе зимой подготовлены 24 вибропантографа, которые обеспечат очистку контактных проводов от наледи толщиной 2-3 мм, 59 установок механической очистки [от] гололеда (МОГ)", - сообщил начальник МЖД Михаил Глазков, чьи слова приводит пресс-служба.

Он уточнил, что на подстанциях проверены схемы профилактического подогрева контактной подвески, которая в случае необходимости позволит избежать обледенения на 2 тыс. км контактной сети. "На линиях с интенсивным движением поездов - МЦК, МЦД-1 и МЦД-2 - обработка контактной сети будет производиться специальной антигололедной жидкостью, запасы которой пополнены до необходимых объемов", - сообщил Глазков.

Также для профилактики возникновения при низких температурах микротрещин на рельсах рельсошлифовочный поезд специальным составом обработал 1,7 тыс. км пути. На станциях проведен контроль работы системы компрессорных устройств для обдува стрелочных переводов.

"В этом году на 39 станциях установлено 40 новых конструкций по производству сжатого воздуха, 586 новых стрелочных переводов оборудованы пневмообдувкой и электрообогревом. В рамках подготовки инфраструктуры к зиме железнодорожниками проверено 5,5 тыс. км контактной сети всех главных путей. Особое внимание уделялось проверке контактной сети повышенным нажатием, поскольку зимой при низких температурах из-за наледи и инея ухудшаются условия токосъема", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в парке путевых машин к работе подготовлено более 150 единиц различной снегоуборочной техники, сформированы мобильные сервисные группы с необходимым аварийно-восстановительным оборудованием для оперативного ремонта техники на линиях, заключили в пресс-службе МЖД.