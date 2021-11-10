Онлайн-курс по китайскому языку разработали для учащихся 5-11-х классов

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Онлайн-курс по китайскому языку создан для учащихся 5-11-х классов российских школ и размещен на портале "Российская электронная школа" (РЭШ), сообщила в среду пресс-служба Минпросвещения.

"Языковой арсенал портала "Российская электронная школа" продолжает расширяться: здесь размещен специально разработанный для РЭШ учебный курс по китайскому языку. Он рассчитан на учащихся 5-11-х классов и состоит из 243 уроков", - говорится в сообщении.

Курс объединяет 15 тематических разделов, каждый урок состоит из нескольких модулей. В частности, в первом обозначаются цели и задачи урока и ожидаемые результаты. Тренировочный модуль объединяет не менее десяти тестовых заданий различного уровня сложности, а контрольный позволяет провести проверку полученных знаний.

В настоящее время на портале "Российская электронная школа" размещено более шести тысяч уроков по 31 предмету для учащихся с 1-го по 11-й класс. В их числе занятия по пяти иностранным языкам: английскому, французскому, немецкому, испанскому (для учащихся со 2-го по 11-й класс) и китайскому (с 5-го по 11-й класс). Число зарегистрированных пользователей портала превышает 7 млн человек.