Город Санья на Хайнане провел симпозиум по международному сотрудничеству на море

ХАЙКОУ, 10 ноября. /ТАСС/. Курортный город Санья на южном побережье южнокитайской провинции Хайнань 9-10 ноября провел симпозиум по сотрудничеству на море, участники которого обсудили ключевые глобальные вопросы в этой сфере. Как сообщил информационный портал "Чжунго синьвэньван", особое внимание было уделено опыту международного взаимодействия в Южно-Китайском море.

Мероприятие организовано Институтом исследований Южно-Китайского моря КНР (NISCSS), Центром исследований Китая, Юго-Восточной Азии и Южно-Китайского моря совместно с Китайским фондом развития океанов. Оно проходило как в очном формате, так и в онлайн-режиме, в симпозиуме приняли участие порядка 800 человек.

Среди обсуждавшихся вопросов - координация многосторонних усилий для преодоления всеобщих вызовов, обеспечение безопасности и усовершенствование правовых норм в ходе сотрудничества на море. На открытии симпозиума выступил с видеообращением министр иностранных дел КНР Ван И.

"Океан - достояние всех стран. Мы должны заботиться и любить его, дорожить им как собственной жизнью", - подчеркнул дипломат. По словам главы МИД Китая, мировому сообществу следует усилить координацию, "содействовать формированию платформы для сотрудничества на море, создавать новые стимулы для восстановления глобальной экономики".

Как уточнил директор NISCSS У Шицунь, устранение разногласий при взаимодействии на море - крайне важная задача, поскольку подобные проблемы затрагивают геополитические интересы многих государств. Он напомнил о существовании таких актуальных вопросов, как согласование режимов судоходства, соблюдение национального суверенитета и взаимной выгоды в процессе освоения океанических ресурсов.

Симпозиум по морскому сотрудничеству состоялся на Хайнане второй раз. Впервые он прошел в ноябре 2020 года в Хайкоу (административный центр провинции). Тогда в мероприятии приняли участие более 500 человек из 28 стран, в том числе представители государственных структур и общественных организаций, авторитетные эксперты.