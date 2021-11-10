Синоптики сообщили о начале климатической зимы в Москве

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Наступление климатической зимы в Москве началось с самой холодной ночи с начала ноября, температура в столице опускалась до минус 3,2 градуса. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Климатическая зима ознаменовалась в Москве самой холодной ночью. Сегодня под утро на базовой московской станции ВДНХ воздух остыл до минус 2,8, в Тушине было минус 3,2, на Балчуге - минус 2,1 (ночная норма ноября - минус 3,3), в окрестностях мегаполиса местами было до минус 4,6 - минус 5,2", - написал он на своей странице в Instagram.

Тишковец добавил, что 10 ноября считается датой начала в Москве так называемой климатической зимы, то есть устойчивого перехода среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений, и сегодня впервые в сезоне средняя температура воздуха в городе окажется ниже нуля. "Однако говорить о наступлении зимы пока преждевременно, так как во второй половине недели ожидается волна атлантического тепла", - подчеркнул он. По словам синоптика, потепление отодвинет наступление зимы в московском регионе на 15 ноября.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал ТАСС, что похолодание, пришедшее в Москву во вторник 9 ноября, продолжится понижением температуры на 1-2 градуса.