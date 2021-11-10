Уровень иммунитета к ковиду на предприятиях Свердловской области превысит 80% к концу года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Средний уровень коллективного иммунитета по итогам 2021 года на крупных предприятиях Свердловской области составит более 80%. Об этом заявил в среду первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Александр Породнов.

Он отметил, что в настоящее время данный показатель составляет около 65%.

"Если говорить по производственным предприятиям, крупным предприятиям, то, по нашим наблюдениям и нашим данным, уровень коллективного иммунитета составляет порядка 65-68% в среднем. <…> К концу года он будет более 80%", - сказал он.

Вице-президент отметил, что работодатели стимулируют сотрудников к вакцинации с помощью лотерей, преференций. На предприятиях закупают витаминные комплексы, проводят плановые медицинские осмотры.

С 25 октября QR-коды в Свердловской области начали действовать в правительственных зданиях, музеях, библиотеках, выставочных центрах и на спортивных объектах, с 30 октября - учреждениях культуры, салонах красоты и санаториях. В регионе введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. По данным на 9 ноября, зафиксировано 163 940 случаев заражения коронавирусом, общее число выписанных достигло 146 565, умерли 7 734 человека.