Число кибератак в ЕС увеличилось на 72% с 2019 по 2020 год

ТАСС, 10 ноября. Число кибернападений, которым подвергся Евросоюз в 2020 году, увеличилось на 72% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщило в среду агентство AFP со ссылкой на генерального директора Агентства ЕС по кибербезопасности (ENISA) Юхана Лепассаара.

"В условиях такого роста числа киберинцидентов с 2019 года необходимо, чтобы мы все более серьезно относились к кибербезопасности, инвестировали, увеличивали наши возможности", - заявил Лепассаар. По его словам, агентство играет важную роль в этой области, в частности, содействуя "внедрению первых систем сертификации в области кибербезопасности в ЕС". При этом Лепассаар считает, что инвестиции "на европейском уровне не так высоки". Он выразил надежду на то, что "представители государственного сектора будут вкладывать больше средств в эту область".

По данным агентства, в 2020 году в Евросоюзе было зафиксировано 949 крупных кибератак на структуры здравоохранения, транспорта, энергетики и другие. Как сообщил Лепассаар, европейские компании тратят на кибербезопасность на 40% меньше по сравнению с американскими, хотя ЕС следует серьезнее относиться к подобным рискам.

Как сообщил в июне 2021 года еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан, Еврокомиссия представит осенью план по стандартизации мер обеспечения кибербезопасности в институтах ЕС. В документе будут обозначены рамки стандартов безопасности, а также прописано увеличение финансирования Команды реагирования на инциденты в сфере компьютерной безопасности ЕС - структуры, относящейся к ENISA. Еврокомиссар также рассказал о намерении усилить безопасность критической цифровой инфраструктуры ЕС, в частности глобального европейского домена и корневых серверов DNS.