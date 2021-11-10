МЧС в Дагестане предупредило о ветре и волнах до 3,5 м на Каспии в ближайшие часы

МАХАЧКАЛА, 10 ноября. /ТАСС/. Спасатели в Дагестане предупредили об усилении ветра и возможных волнах до 3,5 м на Каспийском море. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"МЧС предупреждает, что, по данным Росгидромета, в ближайшие 3-6 часов 10 ноября 2021 года по районам моря ожидается усиление северного, северо-западного ветра до 18-23 м в секунду, с дальнейшем усилением днем 10 ноября до 23 м в секунду. Высота волн - 3-3,5 м", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют при сильном ветре принимать личные меры самозащиты. Как отмечается, лучше всего переждать сильный ветер дома.

"Если во время сильного ветра вы оказались на улице, нужно находиться как можно дальше от легких построек, линий электропередачи, мачт, деревьев, рекламных щитов и баннеров", - говорится в сообщении МЧС.

Дагестан имеет самую большую протяженность береговой линии Каспия в пределах России - около 530 км. На берегу Каспийского моря располагаются Махачкала, Дербент, Каспийск, Избербаш и Дагестанские Огни.