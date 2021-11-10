В Дербенте в 2022 году разработают проектно-сметную документацию духовного центра

МАХАЧКАЛА, 10 ноября./ТАСС/. Разработка проектно-сметной документации по строительству духовного центра в древнем Дербенте запланирована на 2022 год. В настоящее время заключен контракт на проведение международного конкурса по разработке проекта духовного центра, сообщил мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов на совещании у главы Дагестана Сергея Меликова по комплексному развитию древнего города.

"На данный момент заключен контракт на проведение международного конкурса по разработке концепции и проекта духовного центра. До конца года будут представлены концепции духовного центра, а в следующем году планируется разработка проектно-сметной документации", - цитирует в среду слова Пирмагомедова пресс-служба Меликова.

По словам мэра Дербента, в рамках госпрограммы Республики Дагестан в 2021 году реализуются мероприятия по комплексному благоустройству 10 общественных пространств, установке 5 модульных котельных и ремонту 15 км тепловых сетей, строительству приюта для бездомных животных, капитальному ремонту и оснащению новым оборудованием 4 детских садов и 8 школ, строительству Дворца спорта, реконструкции Азербайджанского театра.