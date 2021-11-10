В Новосибирской области расширили список категорий работников для обязательной вакцинации

"Документ вносит изменение в ранее принятое постановление главного санитарного врача Новосибирской области "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан в Новосибирской области по эпидемическим показаниям" от 12 октября 2021 года. В постановлении обозначены дополнительные профессиональные категории, на которые распространяется принцип обязательной иммунизации от COVID-19. К ним относятся граждане, осуществляющие деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы, общежития, хостелы) и доставку населению продовольственных, непродовольственных товаров, продукции общественного питания", - говорится в сообщении.

Срок прививки первым компонент вакцины - до 17 декабря 2021 года, полностью пройти курс вакцинации от COVID-19 курьеры и сотрудники гостиничного бизнеса должны к 17 января следующего года. Если этого не произойдет, то работодатель должен будет отстранить их от работы или перевести на дистанционный режим.

Ситуация с заболеваемостью ковидом в Новосибирской области остается сложной, ежедневно в регионе выявляются около 400 новых случаев. Вместе с тем за период нерабочих дней темпы распространения инфекции в области снизились с 19 до 15%, заявляли в территориальном управлении Роспотребнадзора. По данным на начало ноября, в регионе вакцинировано 28,7% населения.

Для стабилизации ситуации с распространением коронавируса в Новосибирской области с 12 октября введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан. Мера распространяется на работников магазинов, салонов красоты, фитнеса, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финансовых организаций, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты и ЖКХ. Обязательной вакцинации подлежат и те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на спортивных мероприятиях. В регионе действуют ограничения на заполняемость залов в культурных и спортивных учреждениях в 50%. Система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от ковида, при посещении массовых мероприятий действует с 30 октября. С 12 ноября система QR-кодов распространяется на работу ресторанов и кафе. По данным оперативного штаба, на утро 9 ноября в регионе зарегистрировано 74 356 случаев коронавируса (плюс 394 за сутки), из них 7 401 - у детей. 54 935 пациентов выписаны после выздоровления (плюс 162 за сутки).