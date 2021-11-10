В Петербурге открыли ТЮЗ имени Брянцева, где ранее выявили нарушения антиковидных мер

"Конечно, все мы очень переживали, что из-за выявленных нарушений театр пять дней был лишен возможности играть спектакли. Но все эти дни мы ощущали колоссальную поддержку со стороны зрителей. Для нас было очень важно узнать, на каком мы счету у наших дорогих зрителей. Для многих из них мы - любимый их театр. Они писали в разные инстанции, вступались за нас, и эта поддержка очень помогла нам морально", - рассказала директор театра Светлана Лаврецова.

Комиссия городского комитета по культуре в ходе проверки выявила в театре нарушения санитарных норм, согласно которым по новым требованиям театр нельзя посещать организованными группами, а все дети должны приходить на спектакли с родителями. Комиссия инициировала отзыв у театра QR-кода, подтверждающего готовность исполнять стандарты безопасной деятельности, направленные на минимизацию риска распространения коронавируса. Теперь QR-код театру возвращен.

Аналогичные меры за выявленные нарушения были применены к петербургскому театру "Буфф", он возобновил работу во вторник, 9 ноября.