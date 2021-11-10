Дагестанских полицейских поощрят за спасение женщины и троих детей из тонувшей машины

МАХАЧКАЛА, 10 ноября. /ТАСС/. МВД России поощрит сотрудников полиции в Дагестане, которые спасли из упавшего в водоканал автомобиля женщину и троих детей. Об этом в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Республике Дагестан сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Махачкале спасли женщину и троих детей, которые находились в автомобиле, упавшем в водоканал. На маршруте патрулирования на улице Ахульго в городе Махачкале лейтенант полиции Абдулла Магомедов и старший сержант полиции Руслан Магомедов увидели, как автомобиль опрокинулся в канал имени Октябрьской Революции. Руслан незамедлительно бросился в воду. С трудом открыв двери, полицейский с подоспевшим на помощь случайным очевидцем отстегнул водителя и пассажиров от сидений, вытащил из салона и передал на берег Абдулле",- сказала Ирина Волк.

По ее словам, спасенным - детям трех, девяти и одиннадцати лет и их матери, управлявшей автомобилем, сотрудники полиции оказали первую помощь. Пострадавшие были доставлены в медицинскую организацию.

"После смены полицейские навестили семью. Женщина поблагодарила сотрудников за спасение детей, теплые слова признательности высказал также их дедушка",- добавила.