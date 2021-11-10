МЧС развернуло полевые кухни для двух сел в ЕАО, пострадавших от непогоды

ТАСС, 10 ноября. Спасатели прибыли в Ленинский район Еврейской автономной области, который пострадал от непогоды, где развернули пункты обогрева и питания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"После воздействия комплекса неблагоприятных метеоусловий в виде ледяного дождя, мокрого снега и сильного ветра спасатели обеспечивают горячим питанием жителей сел Кукелево и Калинино. Развернуты мобильные пункты обогрева, где люди могут согреться чаем, получить горячее питание, зарядить телефоны, ноутбуки и другие устройства", - сказали в ведомстве.

Восстановление электроснабжения

Дополнительные бригады энергетиков из Хабаровского края и Амурской области направлены в Еврейскую АО для помощи в восстановлении электроснабжения, нарушенного ледяным дождем более суток назад. Об этом в среду сообщается на сайте Дальневосточной распределительной сетевой компании.

Циклон с дождем, снегом и сильным ветром обрушился на ЕАО в ночь на вторник. Без электроснабжения остались жители 20 населенных пунктов. Осадки привели к образованию наледи на проводах и деревьях.

"Энергетики АО "ДРСК" устраняют последствия ледяного дождя на энергообъектах. Для восстановления электроснабжения на помощь коллегам из ЕАО компания направила дополнительные бригады из Хабаровских электрических сетей и Амурских электрических сетей. <…> Энергетикам предстоит заменить опоры, выполнить ремонт и перетяжку проводов. Перед началом работ энергетикам приходится освобождать провода от ледяного покрова", - говорится в сообщении.

Уточняется, что прибывшие аварийные бригады уже приступили к работе на участках в Ленинском районе ЕАО. Устранение последствий стихии ведется в круглосуточном режиме. Восстановление линий продолжается также в районе населенных пунктов Воскресеновка, Николаевка, Благословенное.

По данным регионального правительства, в среду электроснабжение восстановили в восьми населенных пунктах из 20 обесточенных ранее. В общей сложности без электричества остаются 776 жилых домов с населением 1 808 человек. В автономии спустя сутки открыли для движения межрегиональную трассу между Биробиджаном и Хабаровском, остальные внутрирегиональные трассы закрыты. По прогнозам синоптиков, в среду снег с дождем в регионе продолжится, температура воздуха - от плюс одного до минус четырех градусов.