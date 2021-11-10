Коэффициент распространения коронавируса в Москве опустился до минимума с марта

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду опустился до 0,96, что является минимальным значением с 9 сентября, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Однако самое резкое снижение коэффициента зарегистрировано в Москве, где он упал сразу на 0,15, до 0,73. На таком уровне в последний раз он регистрировался почти 8 месяцев назад, 11 марта.

Ниже единицы показатель держится, как и во вторник, в четырех из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. Помимо Москвы, это Санкт-Петербург, где он составляет 0,83, Воронежская (0,99) и Нижегородская (0,98) области.

В Ростовской и Свердловской областях индикатор равен 1, в Красноярском крае - 1,02, в Иркутской области - 1,05, в Московской - 1,07, а в Самарской он поднялся до 1,09.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.