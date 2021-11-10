Цифровые платформы: что россияне ищут в интернете

На что россияне тратят больше всего времени и денег, находясь в интернете? Какие новые творческие возможности открыла людям пандемия? Как социальные сети помогают монетизировать хобби? Чем увлекается старшее поколение, сидя в Сети? Аналитический центр НАФИ совместно с Google провели исследование, помогающее оценить — упростили ли цифровые платформы современную жизнь и какие возможности они дают для развития креативной экономики. ТАСС познакомился с исследованием и приводит несколько наиболее примечательных выводов и тенденций.

Цифровые платформы

Цифровые платформы — это онлайн-сервисы, ориентированные на взаимодействие между создателями интеллектуальных ценностей и их потребителями. Взаимодействие весьма широкое: от общения и обмена информацией до совершения покупок и предоставления услуг. Именно на цифровых платформах сегодня создаются многие творческие проекты, которые затем превращаются в рыночный продукт и предлагаются широкому кругу пользователей.

С точки зрения способов монетизации цифровые платформы бывают:

— Бесплатные. Их монетизация осуществляется за счет рекламного контента (Facebook, Google, YouTube, Яндекс.Маркет и др.).

— Условно бесплатные. В этом случае базовой версией можно пользоваться бесплатно, а расширенный функционал уже стоит денег.

— Дифференцированно бесплатные. Когда бесплатный доступ предоставляется отдельным категориям пользователей.

— Платные. В этом случае платформа может взимать комиссию за пользование ее услугами (в качестве примера приводится Uber, берущий комиссию за транзакции), либо же пользователю предлагается оплатить доступ к платформе.

Кино, игры, рукоделие: чем увлекаются россияне

Сферы интересов российских интернет-пользователей достаточно традиционны и характерны для большинства людей: кино, музыка, телевидение, книги, газеты, видеоигры, массовые мероприятия. Однако сказать, что интерес проявляется исключительно к развлекательному контенту, все-таки нельзя. Находится место среди интересов и для науки, и для изучения технологий, для саморазвития и даже для народных ремесел. Последняя сфера, кстати, характерна для более старшего поколения.

Подавляющее большинство отечественных пользователей используют интернет для получения необходимой информации о своих увлечениях: 49% опрошенных получают сведения чаще всего онлайн, еще 37% используют и онлайн-, и офлайн-поиск по нужной теме. Онлайн информацию ищут в первую очередь геймеры, а также люди, интересующиеся информационными технологиями, тренингами, продвижением и соцмедиа (от 60% увлекающихся по каждой сфере). Ищут информацию о сфере своих интересов через офлайн- или онлайн-каналы люди с более классическими интересами: литература (48%), изобразительное искусство (46%), народные ремесла и хендмейд-товары (45%).

Основными источниками информации в интернете практически для всех сфер увлечений являются YouTube и "Яндекс". На Instagram больше заточены пользователи, интересующиеся рекламой и продвижением. Респонденты, интересующиеся тематическими сайтами, электронными СМИ, социальными медиа, блогами, чаще предпочитают "ВКонтакте".