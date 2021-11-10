Цифровые платформы: что россияне ищут в интернете

На что россияне тратят больше всего времени и денег, находясь в интернете? Какие новые творческие возможности открыла людям пандемия? Как социальные сети помогают монетизировать хобби? Чем увлекается старшее поколение, сидя в Сети? Аналитический центр НАФИ совместно с Google провели исследование, помогающее оценить — упростили ли цифровые платформы современную жизнь и какие возможности они дают для развития креативной экономики. ТАСС познакомился с исследованием и приводит несколько наиболее примечательных выводов и тенденций.
Цифровые платформы
Цифровые платформы — это онлайн-сервисы, ориентированные на взаимодействие между создателями интеллектуальных ценностей и их потребителями. Взаимодействие весьма широкое: от общения и обмена информацией до совершения покупок и предоставления услуг. Именно на цифровых платформах сегодня создаются многие творческие проекты, которые затем превращаются в рыночный продукт и предлагаются широкому кругу пользователей.
С точки зрения способов монетизации цифровые платформы бывают:
— Бесплатные. Их монетизация осуществляется за счет рекламного контента (Facebook, Google, YouTube, Яндекс.Маркет и др.).
— Условно бесплатные. В этом случае базовой версией можно пользоваться бесплатно, а расширенный функционал уже стоит денег.
— Дифференцированно бесплатные. Когда бесплатный доступ предоставляется отдельным категориям пользователей.
— Платные. В этом случае платформа может взимать комиссию за пользование ее услугами (в качестве примера приводится Uber, берущий комиссию за транзакции), либо же пользователю предлагается оплатить доступ к платформе.
Кино, игры, рукоделие: чем увлекаются россияне
Сферы интересов российских интернет-пользователей достаточно традиционны и характерны для большинства людей: кино, музыка, телевидение, книги, газеты, видеоигры, массовые мероприятия. Однако сказать, что интерес проявляется исключительно к развлекательному контенту, все-таки нельзя. Находится место среди интересов и для науки, и для изучения технологий, для саморазвития и даже для народных ремесел. Последняя сфера, кстати, характерна для более старшего поколения.
Подавляющее большинство отечественных пользователей используют интернет для получения необходимой информации о своих увлечениях: 49% опрошенных получают сведения чаще всего онлайн, еще 37% используют и онлайн-, и офлайн-поиск по нужной теме. Онлайн информацию ищут в первую очередь геймеры, а также люди, интересующиеся информационными технологиями, тренингами, продвижением и соцмедиа (от 60% увлекающихся по каждой сфере). Ищут информацию о сфере своих интересов через офлайн- или онлайн-каналы люди с более классическими интересами: литература (48%), изобразительное искусство (46%), народные ремесла и хендмейд-товары (45%).
Основными источниками информации в интернете практически для всех сфер увлечений являются YouTube и "Яндекс". На Instagram больше заточены пользователи, интересующиеся рекламой и продвижением. Респонденты, интересующиеся тематическими сайтами, электронными СМИ, социальными медиа, блогами, чаще предпочитают "ВКонтакте".
Общение и шопинг — для чего чаще всего используют цифровые платформы
Важнейшими составляющими интернет-потребления среди россиян остаются соцсети и развлечения. Каждый второй из (опрошенных) соотечественников ежедневно использует онлайн-ресурсы, чтобы пообщаться или провести время.
Тем не менее диапазон использования цифровых платформ заметно расширяется: покупает товары и услуги через интернет-ресурсы 69% респондентов. А 30% не только покупают, но и продают. Востребованы сервисы по доставке еды (35%). В этом вопросе, несомненно, огромное влияние оказали карантины и прочие ограничения, когда магазины и бары-рестораны работали исключительно на вынос. Кроме того, немало человек с помощью онлайн-сервисов пытаются построить или изменить свою карьеру, ищут работу или способы получить образование (27% и 26% соответственно).Так, каждый третий интернет-пользователь в России (36%) за последний год получил дополнительное образование в онлайн-формате (6% обучались через YouTube).
Можно ли сделать из всего этого вывод, что наши сограждане становятся более разносторонне подкованы в вопросах использования виртуальной реальности? Вполне.
Платить или нет?
В целом российские интернет-пользователи тратят на свои увлечения, включая обучение, более трех часов в неделю (70% опрошенных). Каждый четвертый (26%) занимается своими хобби не более пары часов в неделю.
Никто не откажется от возможности получить полезные знания или интересную информацию бесплатно. От 45% до 73% так и делают — занимаются своим хобби или обучением, не тратя денег. Однако некоторые наши соотечественники готовы платить за качественный образовательный контент, если понимают, что это позволит им в дальнейшем монетизировать полученные знания и навыки. Хотя выделяемые суммы никак нельзя назвать заоблачными. Больше 3 тыс. рублей в месяц на это готовы выделять от 3% до 18% (в зависимости от сферы интересов). Большая же часть респондентов говорила о ежемесячной сумме в тысячу рублей.
Кстати, пандемия не оказала существенного влияния на щедрость граждан — 45–69% опрошенных тратят сейчас на свои увлечения столько же, сколько и до появления COVID-19. Стабильно же больше стал тратить после пандемии каждый четвертый (22%).
Образование онлайн
Интернет-пользователи заинтересованы в чтении блогов на тему их креативных увлечений. Причем видеоконтент считается наиболее удобным способом подачи материалов, а потому лидирует практически во всех сферах интересов. Его предпочитают те, кто увлекается кино, созданием фото-, аудио- и видеопродукции (84% опрошенных), а также тренингами, курсами и видеоиграми (по 76% респондентов). Гораздо меньшая доля пользователей выбирает видеоконтент для получения информации в сферах изобразительного искусства, тематических сайтов и социальных медиа (48% и 46% соответственно).
Значительная часть пользователей (42%) получали за прошедший год дополнительное образование в сфере своих интересов, из них 36% проходили его в онлайн-формате.
Между тем граждане начинают не только потреблять информацию, поставляемую им в блогах, но и сами все активнее рассматривают его как средство заработка. Порядка 15% опрошенных граждан уже создают интернет-контент (без уточнения его качества). Наиболее популярным форматом является ведение личного блога — его отметили 9%.
Старшее поколение: свои интересы
Хотя основную аудиторию цифровых платформ очевидно составляет аудитория молодая (от 14 до 25 лет), представители старшего поколения (46 лет и старше) представляют собственную, и достаточно заметную группу пользователей и даже производителей творческого контента. Интернет-пользователи в возрасте 46–55 лет среди любимых хобби чаще называют кино, чтение, сериалы, а также путешествия, спорт, огород и дачу. Аудитория предпенсионного и пенсионного возраста (56–65 лет) сочетают интернет с традиционными каналами получения информации (ТВ, радио). А 9% интернет-пользователей старше 46 лет позиционируют себя как блогеров и пробуют монетизировать свой контент.
Локдаун: окно в новый мир
Локдауны, вводимые во время пандемии не могли не отразиться на интересе населения к цифровым платформам и предоставляемому ими контенту. Многие открыли для себя новое хобби. Кто-то подтянул знания и умения, на которые ему не хватало времени в доковидные времена. Среди главных плюсов ограничений и изоляции называют возможность с большей пользой проводить досуг. Тем более что времени на него у многих стало больше, поскольку не надо тратить время на дорогу. Впрочем, минусы становятся продолжением плюсов — сидеть целыми днями дома, не имея возможности посетить лично музей, кинотеатр или бар, терять личное, а не через монитор, общение с людьми — для многих стало серьезным психологическим испытанием.