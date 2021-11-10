В Пензенской области число вызовов скорой помощи снизилось на четверть в нерабочие дни

ПЕНЗА, 10 ноября. /ТАСС/. Количество вызовов бригад скорой помощи в сутки в Пензенской области сократилось на 25% из-за введения нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщил в среду губернатор региона Олег Мельниченко в эфире телеканала "Россия-24".

"Выходные дни позволили разорвать эпидемиологические цепочки, и если до нерабочих дней у нас в среднем было до 2 тыс. вызовов скорой медицинской помощи [в сутки], то сейчас 1 440 вызовов. Уже даже по обращению граждан в скорую медицинскую помощь мы видим, что идет положительная динамика", - отметил Мельниченко.

По его словам, в регионе началось сокращение числа инфекционных коек. Если в конце октября было развернуто более 4,7 тыс. коек, то на сегодняшний день их число составляет около 4,4 тыс. "Мы последовательно, на протяжении двух дней, начинаем сокращать коечный фонд. Если положительная динамика сохранится, то через полторы-две недели мы областную клиническую больницу будем запускать на оказание плановой медицинской помощи", - добавил глава региона.

Он подчеркнул, что за период нерабочих дней в регионе вакцинацию от коронавируса прошли около 40 тыс. человек, темпы вакцинации не снижаются. "В сутки мы вакцинируем порядка 12 тыс. человек", - сказал Мельниченко, добавив, что в отделениях реанимации пензенских больниц нет ни одного человека, который ранее получил прививку.

В Пензенской области, по данным сайта стопкоронавирус.рф, подтверждено 83 636 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 59 285 пациентов выздоровели, 3 746 человек умерли. Прививку первым компонентом вакцины в регионе получили около 650 тыс. человек, завершили вакцинацию более 501 тыс. жителей региона.