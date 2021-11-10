Стартовал пресс-тур для российских СМИ по регионам Северного Кавказа

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Четырехдневный пресс-тур по регионам Северного Кавказа для представителей российских СМИ начался в среду с посещения Северной Осетии. В программе также знакомство с Ингушетией, Чечней и Дагестаном.

Пресс-тур организован Министерством экономического развития РФ совместно с ТАСС. Во время пресс-тура журналисты познакомятся с культурой, традициями и гостеприимством народов Северного Кавказа, увидят красоты региона. В пресс-туре участвуют журналисты МИА "Россия сегодня", Интерфакса, "Российской газеты", "Ленты", "Мир 24", "Вокруг света", "Вояж", "ОК!", "Русский пионер" и GisMeteo. Мероприятие проходит ежегодно с 2018 года.

Так, в среду десять журналистов посетят Северную Осетию, в четверг - Ингушетию, затем Чечню и Дагестан. В Северной Осетии журналисты осмотрят храм Рождества Пресвятой Богородицы, построенную более 100 лет назад сказочную Суннитскую мечеть. Журналистам также покажут площадь Штыба и пышные дворцы Александровского проспекта.

Знакомство с Ингушетия начнется с горного Джейрахского района, со средневекового башенного города Эгикал. В преданиях говорится, что именно оттуда началось расселение ингушей в древние времена. В эпоху позднего Средневековья Эгикал был культурным, политическим и экономическим центром горной Ингушетии. Люди там жили сотни лет, город опустел в годы Великой Отечественной войны.

Далее журналисты направятся на смотровую площадку на Цей-Лоамском перевале, где с высоты священной для ингушей горы открывается вид на всю Ассинскую долину. В чеченском городе Аргун участники пресс-тура увидят первую ультрасовременную мечеть в стране, выполненную в стиле хай-тек. Мечеть названа именем матери главы республики Аймани Кадыровой и известна как мечеть "Сердце матери". А в Шали журналисты увидят самую большую мечеть в Европе "Гордость мусульман", которая вмещает до 30 тыс. человек.

Экскурсия по вечернему Грозному состоится 12 ноября, после чего участники пресс-тура отправятся в Дагестан. Главным местом посещения станет древнейший город Дербент: цитадель Нарын-кала, старинные тесные улочки - магалы, старинная Армянская церковь. Также в Дагестане планируется прогулка по набережной Каспийского моря, посещение форелевого хозяйства и живописного Сулакского каньона.