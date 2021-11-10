В Индии впервые заметили редкого "клубничного" леопарда

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноября. /ТАСС/. Редкий вид "розового" леопарда, которого также называют "клубничным", впервые замечен в индийском северо-западном штате Раджастхан. Об этом сообщила в среду газета The Times of India.

Издание отмечает, что зоозащитнику и фотографу из Удайпура Хиташу Мотвани удалось поймать в объектив камеры "розового" леопарда, который считается самым редким из известных хищников в мире. Как уточняет газета, фотографию удалось сделать в регионе Ранакпур в горах Аравали.

Издание поясняет, что леопарды, традиционно обитающие в Индии, имеют классический окрас шерсти - коричневатый с черными пятнами. У редкого вида "розового" леопарда, который впервые замечен на индийской территории, пятна имеют красноватый или розоватый оттенок. К такому необычному цвету шерсти приводит генетическая мутация, называемая эритризмом, вследствие которой на кожных покровах животного появляется избыток красного пигмента.

"Клубничный" леопард впервые был идентифицирован как вид в 2012 году, когда он был замечен в Южной Африке недалеко от границы с Ботсваной. С тех пор энтузиастам удавалось запечатлеть на фотографиях редкого хищника лишь однажды - в 2019 году в ЮАР.