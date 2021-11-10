Заболеваемость ковидом снизилась у сотрудников офисов и нижегородских промпредприятий

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноября. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусом в Нижегородской области снизилась у сотрудников офисов на 10% и промышленных предприятий на 11%, сообщила в среду на брифинге глава областного управления Роспотребнадзора Наталия Кучеренко.

Ранее в октябре Кучеренко сообщала, что в регионе привито 50% работников образовательных организаций, 80% работников социальной сферы и только 11% работников промышленных предприятий. При этом чаще всего коронавирусом заражались работники промпредприятий и офисные сотрудники.

"Эти две недели, которые мы провели на дому они уже показали, что <…> произошло снижение заболеваемости. Так, например, среди работников офиса, которые нас очень волновали, заболеваемость снизилась на 10%. Среди работников промышленных предприятий на 11%, работников торговли - на 24%. И среди медиков сейчас заболеваемость невысокая", - сказала Кучеренко.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области выявили 199,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, 175,5 тыс. человек выздоровели, 8,1 тыс. человек умерли. В регионе первый компонент вакцины получили 1,34 млн человек, второй - 1,28 млн жителей. Коллективный иммунитет находится на уровне 47,7%. Введена обязательная вакцинация для сотрудников ряда социально значимых сфер.