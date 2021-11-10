СФ повысил возраст детей, при котором родителей-одиночек нельзя привлекать к работе ночью

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил два закона о дополнительных гарантиях трудовых прав для работников с детьми, а также для ухаживающих за инвалидами I группы.

Один из законов устанавливает дополнительные гарантии трудовых прав работникам, имеющим детей, при осуществлении работы в ночное время и праздники, привлечении их к сверхурочной работе, а также направлении в служебную командировку. Согласно Трудовому кодексу РФ, матери детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными членами семей, матери и отцы, воспитывающие в одиночку детей в возрасте до пяти лет, могут привлекаться к сверхурочной работе, в том числе ночью и в праздники, только с их письменного согласия. Причем это возможно лишь при условии, что такая работа не запрещена им по состоянию здоровья.

Одобренный закон увеличивает возраст детей, при котором одиноких родителей не могут привлекать без их согласия к сверхурочной работе, до 14 лет. Это также касается семей, где один из родителей работает вахтовым методом, а также работников, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 14 лет. Согласно закону, такие дополнительные гарантии при сверхурочной работе и работе в ночное время распространяются на родителей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, в период до достижения младшим из детей возраста 14 лет.

Еще один закон, одобренный сенаторами в среду, включает работников, осуществляющих уход за инвалидами I группы, в круг лиц, которым коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней.