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Совфед уравнивает детей-сирот в правах на получение повышенного пособия по безработице

Таким образом, отмечается в пояснительной записке, будет повышен "уровень доступности соцподдержки указанной категории граждан"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который уравнивает в правах на получение повышенного пособия детей-сирот, работавших во время учебы по направлению службы занятости, и сирот, которые трудились без этого направления.

Документ вносит изменения в статью 34.1 закона "О занятости населения в Российской Федерации". Как говорится в пояснительной записке, закон изменяет условия назначения выплаты пособия по безработице, чтобы "упорядочить возможность получения пособия для всех лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые имели временную занятость во время прохождения очного обучения, а не только для тех, кто работал по направлению службы занятости населения".

Таким образом, отмечается в пояснительной записке, будут созданы равные условия получения пособия в повышенном размере для всех детей-сирот, а также будет повышен "уровень доступности социальной поддержки указанной категории граждан".

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