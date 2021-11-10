Макей: взаимное признание сертификатов вакцинации облегчило бы жизнь россиян и белорусов

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия обсуждают взаимное признание сертификатов вакцинации от коронавируса, эта мера значительно облегчила бы жизнь гражданам обеих стран. Об этом в среду заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на пресс-конференции по итогам заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии.

"Решение вопросов взаимного признания сертификатов о вакцинации против COVID-19, выдаваемых в Белоруссии и России, также в значительной мере упростило бы жизнь нашим гражданам. Тем более с учетом растущего потока российских туристов, приезжающих в белорусские здравницы. Мы видим этот вопрос и совместно будем обсуждать варианты его решения", - сказал Макей.

Глава белорусского дипведомства напомнил, что РФ и Белоруссия уже сняли все пандемические ограничения в двустороннем авиасообщении, а сейчас обсуждают скорейшее и полное возобновление движения по железнодорожным маршрутам. "Рассчитываем также на упрощение движения автотранспорта, это также актуально для белорусов и россиян. Разумеется, все это надо делать максимально аккуратно, с учетом эпидемиологической ситуации и других факторов", - добавил он.