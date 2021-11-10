В Свердловской области смертность от пневмонии за девять месяцев снизалась на 11,5%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. В Свердловской области по итогам девяти месяцев 2021 года смертность от пневмонии снизалась на 11,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил в среду в Уральском региональном центре ТАСС главный внештатный специалист-пульмонолог министерства здравоохранения региона Игорь Лещенко.

"Смертность от пневмонии за девять месяцев этого года по сравнению с девятью месяцами прошлого года снизилась на 11,5 %. <…> А если говорить о 2020 годе по сравнению с 2019 годом <…> - там смертность увеличилась в 1,5 раза", - сказал он.

Лещенко уточнил, что достигнуть результата удалось благодаря организационным мерам, например, проведенным для медиков образовательным программам. "В течение года только я прочел боле 100 лекций для врачей различного уровня <…> по диагностике и лечению болезней органов дыхания, в том числе пневмонии", - сказал он.

В то же время, по данным Лещенко, за последние два года произошло увеличение заболеваемости пневмонией на 29%, по его словам, это некритичный рост.