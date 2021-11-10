Абрамченко дала новые поручения по ходу ликвидации эковреда в Усолье-Сибирском

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко проучила Росатому и Ростехнадзору провести проверку отходов, образовавшихся в Усолье-Сибирском, а Росприроднадзору - государственную экологическую экспертизу. Также дан ряд поручений по разработке программы социально-экономического развития города, сообщает пресс-служба вице-премьера в среду.

"Виктория Абрамченко поручила госкорпорации "Росатом" и Ростехнадзору провести паспортизацию отходов, образовавшихся на площадке. Росприроднадзору по поручению вице-премьера предстоит провести государственную экологическую экспертизу в отношении проектной документации в трехнедельный срок с даты ее получения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также Абрамченко поручила правительству Иркутской области, Минэкономразвития РФ, Минстрою и администрации Усолье-Сибирского разработать программу социально-экономического развития города и проработать вопрос реализации отдельных мероприятий в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

"В этом году удалось ликвидировать скважины и подготовить площадку для ее дальнейшей рекультивации. Теперь с учетом будущей рекультивированной территории заброшенного завода предстоит проработать модели социально-экономического развития города, безусловно, при непосредственном участии граждан. Считаю, что проект может войти в список приоритетных проектов Иркутской области", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.

В настоящее время завершена ликвидация десяти опасных скважин рассолопромысла, проведены комплексные изыскания объектов накопленного экологического вреда, а также подготовлены основные объемы грунтов и конструкций к дальнейшей демеркуризации.

О ликвидации

Основным градообразующим предприятием города Усолье-Сибирское с 1936 года был "Усольехимпром" - химическое предприятие по производству карбида кальция и хлора и его производных методом диафрагменного электролиза соляного раствора. После ликвидации комбината из-за банкротства в 2017 году объекты со специализированным оборудованием, трубопроводы, накопители химических отходов, специализированная железнодорожная станция, а также емкости с остатками продуктов химического производства оказались брошенными и без надлежащей охраны.

Распоряжением правительства РФ единым исполнителем работ на промышленной площадке усольского "Химпрома" определено ФГУП "Федеральный экологический оператор". К 2024 году площадка будет приведена в безопасное состояние для создания на ней новых производств. Одновременно реализуется проект по созданию в Усолье-Сибирском экотехнопарка "Восток". Это позволит переработать уже накопленные на площадке отходы.