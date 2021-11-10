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Пандемия COVID-19
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Более 130 сенаторов вакцинировались от коронавируса

Переболел 31 представитель верхней палаты парламента

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Свыше 130 сенаторов из 167 уже вакцинировались от коронавируса, еще 31 человек переболел, сообщил на заседании Совета Федерации в среду глава комитета верхней палаты по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"У нас 167 человек обладают сенаторскими полномочиями, из них 133 [сенатора] вакцинировались, 31 человек переболел и стоит в очереди, потому что период после болезни пока еще небольшой, но все планируют поставить вакцину либо до конца этого года, либо в начале следующего. Три человека пока не изъявили желание [вакцинироваться], различные мотивы, не буду их объяснять", - сказал Тимченко.

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РоссияПандемия COVID-19
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