Водителей предупредили о возможной гололедице на дорогах Подмосковья

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Температура воздуха в Московской области в ночные часы может опуститься до отрицательных значений, местами ожидается снег, сообщила в среду пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"По прогнозам синоптиков, в Московской области сегодня ночью температура опустится до -2..0, также местами ожидается снег и мокрый снег. В результате ночью и утром на дорогах возможна гололедица", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что водителям следует быть аккуратными за рулем.