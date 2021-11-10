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Водителей предупредили о возможной гололедице на дорогах Подмосковья

Водителям рекомендуют быть аккуратными за рулем

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Температура воздуха в Московской области в ночные часы может опуститься до отрицательных значений, местами ожидается снег, сообщила в среду пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"По прогнозам синоптиков, в Московской области сегодня ночью температура опустится до -2..0, также местами ожидается снег и мокрый снег. В результате ночью и утром на дорогах возможна гололедица", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что водителям следует быть аккуратными за рулем.

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