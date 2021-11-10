В Петербурге побили суточный рекорд по вакцинации от ковида

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Число привитых от коронавируса первым и вторым компонентами в Петербурге за сутки превысило 26,7 тыс. человек, в среду сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению города.

"За минувший понедельник первым компонентом вакцины в городе привито 17 275 человек. Всего сделано 26 722 инъекций", - говорится в сообщении. Предыдущий наивысший показатель был в конце октября, тогда общее число привитых достигло 26 089.

По данным горадминистрации, распространившей справку по эпидситуации, всего в Петербурге с начала массовой вакцинации сделали прививку первым компонентом более 1,8 млн человек, свыше 1,9 млн человек завершили цикл вакцинации. В городе развернуты 177 пунктов вакцинации на базе медучреждений, запас вакцины составляет 676 900 доз.

Пациентов с коронавирусом принимают 18 больниц, в стационарах Петербурга находятся более 7,8 тыс. человек. Амбулаторное лечение проходят свыше 41,3 тыс. пациентов, 39,8 тыс. получают бесплатную лекарственную терапию на дому. Как следует из отчета, в реанимации находятся 709 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 364 пациента. Развернуто более 9,4 тыс. коек для ковид-больных. По последним данным, в Петербурге выявили 738 681 случай заражения коронавирусом, по этому показателю город занимает второе место в России после Москвы. Выздоровели 667 095 человек, умерли 24 722. За последние сутки в городе выявили 2 942 случаев заражения.