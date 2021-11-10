Посещение органов госвласти в Калининградской области будет доступно только по QR-кодам

КАЛИНИНГРАД, 10 ноября. /ТАСС/. Систему предоставления QR-кодов о вакцинации против коронавируса распространят на посещение органов госвласти в Калининградской области. Об этом ТАСС сообщил в среду руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

"Мы планируем доступ в здания госорганов для жителей и сотрудников осуществлять по QR-кодам [о вакцинации против нового коронавируса], ПЦР-тесту, сделанному не позднее чем за 72 часа до посещения, либо по коду, подтверждающему перенесенное заболевание в течение прошедших шести месяцев", - сказал Лысков, добавив, что мера будет введена в ближайшие дни.

Это коснется, в частности, министерств, администраций, в том числе здания областного правительства. Но нововведение не затронет многофункциональные центры (МФЦ) региона, подчеркнул собеседник.

Система QR-кодов вводилась в области поэтапно с 8 октября. Она действует для предприятий общепита, торгово-развлекательных и торговых центров области. Без QR-кода нельзя посещать фитнес-центры, организации культуры и кинотеатры. Ранее в областном правительстве сообщали, что перечень учреждений, на которые она будет распространена, будет расширяться, а период действия продлен до февраля 2022 года. Как отмечают в областном правительстве, мера принята, в том числе для активизации вакцинации населения области. Особенно это касается людей, находящихся в группе повышенного риска.

По данным регионального оперативного штаба, на 10 ноября в области выявлено 68 547 случаев заражения ковидом, в том числе 393 за прошедшие сутки. Вылечились 59 547 пациентов, умерли 957, остаются под медицинским наблюдением 15 248 человек. Министр здравоохранения области Александр Кравченко в среду сообщил журналистам, что не смотря на напряженность ситуации в целом, благодаря принимаем мерам, в том числе системе QR-кодов, отмечается ее стабилизация. В стационарах области пациенты с ковидом и пневмониями, по его словам, занимают 2 тыс. коек, тогда как в периоды пиковых нагрузок эта цифра превышала 2 300.