В Астраханской области вакцинация некоторых категорий граждан выполнена почти на 100%

АСТРАХАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. План по обязательной вакцинации граждан ряда категорий в Астраханской области выполнен почти на 100%, сообщил в среду в эфире телеканала "Россия-24" губернатор региона Игорь Бабушкин.

"Еще 14 октября по рекомендации Роспотребнадзора мы ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, которые в ходе исполнения своих служебных обязанностей имеют контакты с людьми. Это работники социальной сферы, торговли, общепита, органов власти. Среди этих категорий мы достигли почти 100% результатов по вакцинации", - сказал Бабушкин.

По словам главы региона, эпидемиологическая ситуация в регионе оценивается "как напряженная, но достаточно стабильная".

"Проведение нерабочей недели мы можем считать достаточно успешным. При стабильном течении эпидемии мы обошлись без резких скачков заболеваемости, также впервые за эту неделю вакцинировались более 17 тыс. человек", - добавил он.

В связи с непростой эпидобстановкой власти региона усилили ограничительные меры с 13 ноября по 12 декабря. В этот период граждане старше 18 лет при посещении торговых или торгово-развлекательных центров должны будут предъявить QR-код с информацией о полной вакцинации от ковида, а также удостоверение личности. При отсутствии прививки вместе с паспортом потребуется предъявить сертификат о перенесенном заболевании давностью не более полугода.

По данным оперштаба Астраханской области на среду, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 69 093 случая заражения COVID-19, на лечении находятся 1 511 человек (плюс 257 за сутки). Умерли 2 078 человек. Вакцинированы от коронавирусной инфекции с начала пандемии 384 697 человек (оба этапа иммунизации прошли 315 804 человека). На сегодняшний день в госпиталях региона свободно 28% коечного фонда.