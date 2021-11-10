В Якутии в 2022 году благоустроят свыше 120 дворов по федеральной программе

ЯКУТСК, 10 ноября. /ТАСС/. Свыше 120 дворов благоустроят в Якутии в 2022 году благодаря федеральной программе, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"В Якутию будет направлено порядка 850 млн рублей из федерального бюджета на обустройство 121 дворовой территории в рамках проекта "1 000 дворов на Дальнем Востоке", старт которому 27 октября на заседании президиума правительственной комиссии дал полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, список адресов до 10 декабря 2021 года регион сформирует на основе голосования по выбору дворов и мини-парков. Дворы будут вводиться в эксплуатацию с 1 мая по 1 ноября 2022 года.

В сентябре вице-премьер - полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев анонсировал реновацию тысячи дворов в населенных пунктах Дальнего Востока. На эти цели будет выделено порядка 7 млрд рублей из федерального бюджета. Программа благоустройства тысячи дворов на Дальнем Востоке предполагает обновление дворовой инфраструктуры и создание пространств для отдыха и развития рядом с домом.