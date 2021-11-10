В Оперштабе заявили, что прирост заболеваемости COVID-19 в Карелии снизился на 10,8%

ТАСС, 10 ноября. В Карелии по итогам двух недель зафиксировали снижение темпов прироста заболеваемости ковидом на 10,8%. За нерабочую неделю средние темпы выявления COVID-19 уменьшились на 1,7%, сообщили ТАСС в республиканском оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За 44-ю неделю (с 1 ноября 2021 года по 7 ноября 2021 года) средний темп прироста регистрации COVID-19 в республике снизился на 1,7%. За последние две недели в Карелии отмечается снижение прироста коронавирусной инфекции на 10,8%", - сообщают в оперштабе.

Отмечается также снижение регистрации случаев заражения новой инфекцией среди молодых людей и детей. На 25% сократилось число инфицирований в возрастной группе до 6 лет, на 23% - в возрастной группе 15-17 лет. В целом у детей до 17 лет этот показатель снизился на 13,3%.

"Уровень заболеваемости среди взрослых и лиц старше 65 остался на уровне 43 недели", - добавили в оперштабе.

В ближайшее время действующие антиковидные ограничения в регионе будут сохраняться, введение новых правил будет зависеть от эпидобстановки. Что касается новогодних праздников, то благоприятный прогноз на них можно будет сделать только при сохранении в республике тенденции к снижению заболеваемости или ее выходу на плато. "Прогноз на новогодние праздники будет благоприятным в случае увеличения числа вакцинированных в республике, соблюдения действующих ограничительных мер", - сообщили в региональном оперштабе.

По данным Минздрава Карелии, с начала пандемии в регионе выявили 77 681 случай заражения COVID-19, прирост за сутки составил 301 человек, из них не привиты 293. Выздоровели за все время 73 207 человек, умерли 1 026. Доля свободных коек составляет 14,5%.