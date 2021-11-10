Более 1,3 тыс. беременных в Волгоградской области сделали прививку от коронавируса

ВОЛГОГРАД, 10 ноября. /ТАСС/. Иммунизацию от коронавирусной инфекции с начала прививочной кампании в Волгоградской области прошли более 1,3 тыс. беременных женщин. Об этом в среду сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Более 1,3 тыс. будущих мам в Волгоградской области прошли иммунизацию от новой коронавирусной инфекции с начала прививочной кампании. По информации облздрава, 240 женщин вакцинировались на раннем сроке, не зная о своем положении. Тем не менее, как показало динамическое наблюдение за будущими мамами, ни в одном случае вакцинация не привела к ухудшению здоровья", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что около 300 беременных вакцинировались на сроке после 22-й недели, а почти 800 сделали прививку на этапе планирования беременности. С начала 2021 года на диспансерный учет по беременности и родам в регионе встали 16 тыс. будущих мам, из них почти 10% (1 566) заразились коронавирусной инфекцией. Во всех случаях женщины не были привиты и заразились от непривитого окружения, отметили в ведомстве.

Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Волгоградской области остается сложной. По данным оперштаба по Волгоградской области, в регионе выявили около 109 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,8 тыс. человек. На территории региона развернули 63 прививочных пункта, вакцинацию от коронавируса прошли более 1,1 млн жителей, что составляет более 66% от плана.