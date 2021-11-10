РБК: сумма штрафов аудиовизуальным сервисам в 2021 году превысила 500 тыс. рублей

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Сумма штрафов, выписанных российским аудиовизуальным сервисам, в этом году составила 550 тыс. рублей, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Всего ведомство направило владельцам аудиовизуальных сервисов 39 требований по устранению запрещенного контента, 15 из них касались несоответствия знака информационной продукции содержанию художественных фильмов, сообщили изданию в пресс-службе Роскомнадзора.

В ведомстве уточнили, что с начала 2021 года пять владельцев онлайн-кинотеатров были привлечены к административной ответственности за отсутствие социальной рекламы о вреде потребления табака при демонстрации фильмов. За подобное нарушение предусмотрены штрафы до 20 тыс. рублей для должностных лиц и до 200 тыс. рублей для юридических лиц. Также в отношении одного из владельцев стримингового сервиса были составлены протоколы за неисполнение требования по удалению содержащего нецензурную лексику контента. Штраф за это нарушение для должностных лиц составляет до 400 тыс. рублей, для юридических - до 1 млн рублей.

В реестр аудиовизуальных сервисов включены, в том числе, IVI, Megogo, More.tv, Movix, Okko, Premier, SPB TV Россия, Start, Wink, "Амедиатека", "Билайн ТВ", "Кино1ТВ", "Кинопоиск", "Матч ТВ", "Мегафон ТВ", МТС ТВ, "НТВ ПЛЮС", Первый канал, "Смотрим", "Триколор кино" и "ТВ онлайн". Кроме того, начата процедура внесения Netflix в реестр.