Самарская область привлекла на 22% больше туристов по сравнению с 2020 годом

САМАРА, 10 ноября. /ТАСС/. Туристический поток в Самарскую область вырос на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и достиг 1,6 млн человек, сообщили в пресс-службе местного правительства.

"С января по сентябрь 2021 года туристский поток на территории Самарской области составил более 1,592 млн человек и вырос на 21,7% по отношению к аналогичному периоду 2020 года. Объем трат туристов на территории Самарской области в период с января по сентябрь 2021 года вырос на 46,1% по отношению к периоду с января по сентябрь 2020 года и составил 6,246 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Чаще всего регион посещали жители Оренбургской, Ульяновской, Саратовской, Нижегородской и Свердловской областей. "В 2021 году состоялся ряд значимых мероприятий по продвижению туристских возможностей Самарской области. Мы рассказали о регионе в Екатеринбурге, Уфе, Тюменской, Пермской областях, - цитирует пресс-служба слова замминистра - руководителя департамента туризма Министерства культуры Самарской области Артура Абдрашитова. - В этом году мы приняли участие в международных туристических выставках "MITT" и "Интурмаркет", международном форуме - выставке "ОТДЫХ Leisure" 2021, в онлайн выставке "Знай наше: лето - 2021", на этих площадках мы активно рекламировали возможности отдыха в Самарской области". Помимо продвижения на площадках форумов и СМИ, власти привлекли более 50 представителей туристических компаний, которые формируют туры в регион.

До этого Абдрашитов говорил, что область планирует привлечь 1,5 млн туристов по итогам нынешнего года.

За 2020 год турпоток в Самарскую область увеличился по сравнению с 2019 годом и составил 1,7 млн человек. Расходы туристов также выросли до 8,3 млрд рублей за счет увеличения продолжительности путешествий.