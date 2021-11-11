Беспородные, безымянные и бездомные. Как животные из приютов находят своего человека

Уличных четвероногих подбирают волонтеры и работники приютов. В вольерах и местах передержек им дают имена, которые легко запомнить, например, "терьеристых" на вид собак так и называют — Терри. С этого момента вчерашних бродяг готовят к встрече с настоящим, любящим хозяином

"У Терри из "имущества" — потрепанный ошейник, миска, вольер на втором этаже и соседка Мэри, которая крупнее и сильнее Терри и, несмотря на дружбу, всегда отталкивает его от той стороны вольера, где можно смотреть, кто пришел в приют. Имя у Терри обычное для всех "терьеристых" собак в приютах, в нем совсем мало характера Терри, общительного, любопытного, ранимого, нежного. <...> Зато имя Терри громкое и им удобно звать, когда нужно возвращаться назад в вольер от уличной решетки выгула, где все стоят, прижавшись носами к прутьям, и все время кого-то высматривают и кого-то ждут". Это текст поста в Instagram приюта "Супер Собака", здесь — только часть истории бездомного пса, он смотрит с фотографии, близко подойдя к фотографу, так что нос на снимке получился даже крупнее собачьих глаз.

История Терри опубликована в середине октября, у поста больше тысячи лайков и множество комментариев о том, как такая красивая собака достойна любви и хороших хозяев. На момент публикации текста Терри еще живет в приюте. Каждой собаке — вне зависимости от того, новый это житель приюта или тот, кто обитает там уже не первый год, — посвящен отдельный пост. Кого-то оставили на дачном участке, кого-то привязали у входа в магазин, но почему-то не забрали обратно, кто-то был бездомным всегда. Но этим животным повезло оказаться в "Супер Собаке". Приют в подмосковных Химках выхаживает их, а после занимается их пристройством. Рассказывает в соцсетях об их характерах, привычках и о том, что их радует. Делится достижениями, когда его жители учат новые команды, иногда сообщает об открытии сборов на актуальные нужды. "У нас нет специального человека для ведения Instagram, потому что у нас нет на это ресурсов. Приюту вообще очень сложно найти кого-то, кто будет сидеть далеко и писать о животных. Мы считаем, что, чтобы писать о наших животных, нужно быть здесь и видеть все своими глазами. Грубо говоря, сфотографировали и сразу написали в соцсети. По опыту такой подход работает лучше", — комментирует наполнение Instagram-аккаунта "Супер Собаки" его управляющий директор Мария Серегина. Волонтером приюта можно стать, если есть желание и понимание того, что такое работа с собакой. Остальному научат сотрудники, говорит Мария Серегина. Познакомиться с питомцами приюта можно на днях открытых дверей, выставках или придя волонтерить — сотрудники всему научат, главное — желание и понимание того, что такое работа с собакой. "Забралась на колени и приклеилась, как пластырь" "Собрались фотографировать нашу подопечную Фелис. В голове прокручивались разные сценарии: как лучше показать кошку будущим хозяевам, с какого ракурса снимать, какой будет фон, а она взяла и все разрушила. Забралась на колени и приклеилась, как пластырь. Снимайте как хотите. <…> Вот кошка такая — простая и невероятно красивая в этой простоте, глаз не оторвать. Фелис около двух лет, она от всего на свете обработана, привита и имеет паспорт. Стерильна. Очень дружелюбна и вежлива, что позволяет ей находить общий язык с кошками любого пола, размера и возраста. Но тут есть тонкий и важный момент. По итогам исследования мы обнаружили у кошки вирус лейкемии. Он не прогрессирует. Кошка — носитель. Фелис может жить единственной кошкой в семье или переехать в дом вторым номером к собратьям, у которых это же заболевание". Сейчас Фелис еще ждет своего хозяина и находится сейчас на попечении фонда.

Эту историю опубликовал у себя фонд "Подбери друга" — он тоже занимается лечением и пристройством уличных собак и котов, активисты проводят просветительские мероприятия и стремятся изменить имидж бездомных животных. "Бездомные животные, например собаки, могут помогать людям наравне с породистыми. Есть несколько примеров, когда животные, ранее находившиеся на попечении фонда, без породы активно работают в кинологических расчетах "Лиза Алерт". У людей много страхов и стереотипов относительно бездомных животных: что они не приучены к туалету, когтеточке, выгулу, их поведение может быть непонятно. Мы стремимся показать, что это не так, изменить восприятие бездомных животных в лучшую сторону. Спасаем бережно, лечим с любовью, пристраиваем в семьи с умом", — комментирует подход фонда его директор Наталья Крикунова.

"Подбери друга" живет на регулярные пожертвования неравнодушных: в месяц на содержание "условно здорового" кота или кошки, то есть без серьезных травм и необходимости специального осмотра врачом, нужно примерно 15–20 тыс. Траты на собак несколько больше — 25–35 тыс. в месяц. Эта сумма состоит из оплаты корма, содержания животного, обработки от паразитов, оплаты операций стерилизации или кастрации. "А если кошка или собака поступает с какими-либо серьезными травмами, чеки могут быть совсем разными — доходило до 50 тыс. только за операцию выпавшей из окна кошки", — говорит Наталья. Instagram-аккаунт посвящен в основном историям тех, кто ищет дом и семью. Об их жизни до фонда известно мало, зато благодаря выразительным фотографиям и коротким, но содержательным заметкам о поведении подопечных складывается ощущение знакомства с ними. Также в профиле есть информация о партнерах фонда и его акциях, новости о тех животных, которых удалось приютить. В соцсетях особое внимание уделяют визуальной составляющей, чтобы возможный хозяин увидел фото, которое передавало бы характер животного. "Но наш контент не только про истории подопечных. Мы стараемся быть интересными, полезными для наших читателей. Образовываем, делимся опытом, к нам всегда можно прийти с вопросом и получить на него развернутый ответ, основанный на доказательной медицине", — добавляет Наталья. В поиске хозяев и партнеров помогают и различные коллаборации. Например, фонд при поддержке Google Россия выпустил видео​, которое призвано помочь людям решиться взять себе питомца из приюта. А приют "Супер Собака" вместе с креативным агентством Petrik создали анимационное видео о подопечных животных, где каждый питомец рассказывал о себе от первого лица.

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Фонд также использовал возможности мессенджеров — запускал бот в Telegram, с его помощью можно было узнать информацию о подопечном и как его забрать.​ "Каждый раз, как на попечение фонда попадал новый бездомный малыш, набор пополнялся новым стикером, а как только животное находило новый дом, этот стикер исчезал из пака.​ Результаты —​ ​все животные из стикерпака нашли семью​, было совершено ​9,5 тыс. установок стикерпака за первые две недели, 36 тыс. стикеров отправлено за месяц, а суммарный охват за первый месяц работы бота —​ ​350 тыс.​ уникальных просмотров", — говорит Наталья Крикунова. "Очень часто [в аккаунтах приютов в соцсетях] можно встретить "драму", когда в аккаунте пишут красными значками SOS, "помогите, иначе все умрут". Это в редких случаях бывает правдой", — рассказывает Мария Серегина.

Да, случаются и травмы, и попадаются очень грустные истории. Мы стараемся об этом рассказывать так, чтобы это не вызывало в людях агрессии или болезненных чувств. Это помогает выстраивать с аудиторией дружеские отношения. Мария Серегина управляющий директор приюта "Супер Собака"