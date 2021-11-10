Строительство многопрофильного медцентра в Орле возобновят в 2022 году

ТАСС, 10 ноября. Строительство многопрофильного медицинского центра в Орловской области, затянувшиеся сроки возведения которого отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, возобновят в 2022 году, сообщил в среду на своей странице в Instagram сенатор от региона Василий Иконников.

Проектная документация по строительству учреждения разработана в 2006 году в ОАО "Гражданпроект", тогда же началась стройка. В октябре в ходе поездки по региону Мишустин отметил затянувшиеся сроки строительства и поручил в кратчайшие сроки завершить работы.

"Многофункциональный медицинский центр Орловской областной клинической больницы будет достроен. Работы начнутся в 2022 году", - написал Иконников.

Как отметил сенатор, правительство России учло медцентр в перечне поправок ко второму чтению федерального бюджета с объемом финансирования более 3,1 млрд рублей. В 2022 году на медцентр планируется выделить 910 млн рублей, в 2023 году - 1,8 млрд рублей, 2024 году - 434 млн рублей.