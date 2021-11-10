На Кубани создали молодежную лабораторию, работающую с аграриями

КРАСНОДАР, 10 ноября. /ТАСС/. Молодежную лабораторию, которая работает с аграриями и помогает внедрять биорациональные технологии в сельское хозяйство, создали на базе Федерального научного центра биологической защиты растений в Краснодаре в рамках национального проекта "Наука и университеты". Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края в среду.

"На Кубани по нацпроекту "Наука и университеты" создали молодежную лабораторию. Научные сотрудники уже активно взаимодействуют с аграриями края, создавая и внедряя биорациональные технологии ведения сельского хозяйства. Новые идеи помогут защищать окружающую среду, плодородие почв и здоровье человека", - говорится в сообщении.

Уточняется, что лабораторию создали на базе Федерального научного центра биологической защиты растений в Краснодаре, который входит в состав научно-образовательного центра юга России.

Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева, слова которой приводятся в сообщении, добавила, что в новой лаборатории 60% сотрудников младше 40 лет. В работу вовлекли иностранных ученых, именитых российских исследователей и молодые перспективные кадры, включая студентов последних курсов.

"Взаимодействие молодых ученых с высококвалифицированными специалистами позволит раскрыть потенциал исследователей, выявить таланты и привлечь их к реализации стратегических проектов для экономики региона", - отметила Воробьева.

Согласно целям национального проекта "Наука и университеты", Россия должна войти в пятерку стран, ведущих разработки в приоритетных областях. В России должны создать 15 научно-образовательных центров мирового уровня, которые объединят ведущие университеты, научные организации, компании реального сектора экономики для решения масштабных задач.