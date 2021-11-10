Депутаты Калмыкии предложили назначать выплаты опекунам детей-инвалидов без учета доходов

ЭЛИСТА, 10 ноября. /ТАСС/. Депутаты парламента Калмыкии на 25-й сессии высшего законодательного органа госвласти республики 10 ноября единогласно поддержали обращение к министру труда и социальной защиты России Антону Котякову о предоставлении ежемесячной выплаты лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом, без учета его доходов. Об этом ТАСС сообщили в парламенте республики.

"Депутаты единогласно поддержали обращение Народного Хурала к министру труда и соцзащиты России Антону Котякову по вопросу предоставления ежемесячной выплаты лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом. Эта инициатива была ранее одобрена коллегами из Южно-Российской парламентской ассоциации. Она направлена на внесение изменений в нормативно-правовые акты России, предусматривающих предоставление права на ежемесячную выплату лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом, независимо от его финансового положения", - сказали в парламенте региона.

Сейчас неработающему трудоспособному человеку, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом, предоставляется ежемесячная выплата в размере 10 тыс. рублей, а родителям (опекунам), другим лицам - 1,2 тыс. рублей как компенсация за лишение заработка на полноценном трудоустройстве. При этом для ее получения необходимо отсутствие иного дохода у лица, осуществляющего уход за ребенком-инвалидом. Депутаты калмыцкого парламента сочли, что эта компенсация не может считаться полноценным доходом лица, осуществляющего уход за ребенком-инвалидом, поскольку установленная сумма значительно меньше уровня прожиточного минимума трудоспособного населения.

"Семья имеет особое значение в реабилитации детей-инвалидов, их социализации и интеграции в общество. Семья, воспитывающая ребенка-инвалида, тоже нуждается и в социально-психологической помощи, и в финансовой поддержке. Поэтому дополнительные средства нужны не только на лечение и реабилитацию, но и на другие нужды. В этой связи полагаем целесообразным сохранить право на получение ежемесячной выплаты родителю (опекуну) ребенка-инвалида, получающему дополнительный заработок", - говорится в обращении к министру труда и соцзащиты России.

Обращение направили в федеральное ведомство.