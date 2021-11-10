Снег и дождь пройдут в Москве до утра

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Осадки в виде снега и дождя ожидаются в Москве до утра, возможно образование гололедицы. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Сегодня с 21:00 и до 09:00 11 ноября в столице ожидаются осадки в виде снега и дождя, временный прирост снега может составить до 1 см. Температура воздуха - от -1 до +1°C, что может способствовать образованию гололедицы. <…> Возможны порывы ветра до 15 м/с. Просим горожан быть предельно внимательными на улице", - говорится в публикации.

Уточняется, что при необходимости в местах образования наледи будет проведена выборочная противогололедная обработка. "Городские службы непрерывно мониторят состояние опасных для движения транспорта участков дорог - мостов, тоннелей, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта", - заключается в посте.