В Северной Осетии разработают документ для улучшения транспортного обслуживания населения

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 ноября. /ТАСС/. Документ транспортного планирования разработают в Северной Осетии для улучшения обслуживания населения. Об этом сообщили в пресс-службе министерства промышленности и инвестиций республики в среду.

Население республики часто обращается в соответствующие ведомства с жалобами на работу общественного транспорта, который приходится долго ждать, а также на санитарное состояние машин.

"Для улучшения транспортного обслуживания населения республики специалистами Корпорации "Стройинвестпроект" ведется работа по разработке документа транспортного планирования. Задача документа транспортного планирования: создать оптимальную систему для пассажиров и перевозчиков в соответствии с федеральным законодательством и рекомендациями Минтранса России", - говорится в сообщении.

В составе работ на первом этапе предусмотрен сбор всех данных о транспортной системе Владикавказской агломерации. Будет обследоваться транспортный поток и пассажиропоток. Обследование ведется специалистами корпорации с понедельника по пятницу в утренние и вечерние часы в общественном транспорте и на остановках.

Для большего охвата населению предлагается также пройти онлайн-опрос о работе общественного транспорта.