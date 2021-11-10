{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Северной Осетии разработают документ для улучшения транспортного обслуживания населения

На первом этапе планируется обследовать транспортный поток и пассажиропоток

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 ноября. /ТАСС/. Документ транспортного планирования разработают в Северной Осетии для улучшения обслуживания населения. Об этом сообщили в пресс-службе министерства промышленности и инвестиций республики в среду.

Население республики часто обращается в соответствующие ведомства с жалобами на работу общественного транспорта, который приходится долго ждать, а также на санитарное состояние машин.

"Для улучшения транспортного обслуживания населения республики специалистами Корпорации "Стройинвестпроект" ведется работа по разработке документа транспортного планирования. Задача документа транспортного планирования: создать оптимальную систему для пассажиров и перевозчиков в соответствии с федеральным законодательством и рекомендациями Минтранса России", - говорится в сообщении.

В составе работ на первом этапе предусмотрен сбор всех данных о транспортной системе Владикавказской агломерации. Будет обследоваться транспортный поток и пассажиропоток. Обследование ведется специалистами корпорации с понедельника по пятницу в утренние и вечерние часы в общественном транспорте и на остановках.

Для большего охвата населению предлагается также пройти онлайн-опрос о работе общественного транспорта.

Теги
Северный КавказСеверная Осетия
Синоптик спрогнозировал европейскую зиму для россиян
По прогнозам, самым морозным окажется январь
Читать полностью