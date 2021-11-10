Отельеры Крыма в следующем году смогут получить гранты на строительство бассейнов

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Систему грантовой поддержки отельеров планируют запустить в Республике Крым в 2022 году, сообщил в эфире регионального телеканала "Миллет" министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Есть целый ряд инструментов, которые сейчас даже государство дает отельерам для того, чтобы инфраструктуру создать. В том числе и льготное кредитование и в следующем году, могу даже некоторые секреты открыть, будет целая серия грантов, которая позволит в том числе теплые бассейны, например, создавать", - сказал Волченко.

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии. Тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В 2021 году к октябрю регион принял более 8 млн человек. Как ожидается, до 2025 года турпоток вырастет до 10 млн человек в год.