Кабмин обсудит запрет на использование органами власти зарубежных геоинформационных систем

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании в четверг планирует обсудить введение запрета на использование органами власти иностранных геоинформационных программ для обработки пространственных данных. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Уточняется, что планируется внести изменения в федеральный закон "О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также в Земельный кодекс РФ.

"Законопроект предусматривает введение запрета на использование иностранных геоинформационных программных средств для обработки пространственных данных органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также подведомственными им организациями", - говорится в материалах к заседанию.

Кроме того, документ устанавливает особенности организации картографической деятельности и использования геоинформационных программ, включая защиту пространственных данных. Законопроектом также планируется обязать юридические лица, организующие геодезические и картографические работы, направлять сведения о полученных ими пространственных данных в федеральный фонд таких данных.

Геоинформационная система (ГИС) - это аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий сбор, обработку, отображение и распространение пространственно-координатных данных, интеграцию информации и знаний о территории для их эффективного использования при решении научных и прикладных задач, связанных с инвентаризацией, анализом, моделированием, прогнозированием, управлением окружающей средой и территориальной организацией общества.