В центре Петербурга открыли обновленный памятник городовому

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Памятник городовому торжественно открыли 10 ноября на новом месте у здания главка МВД в центре Петербурга. До этого скульптура больше 20 лет находилась рядом с консульством Швеции на пешеходной Малой Конюшенной улице. Церемонию открытия обновленного памятника приурочили ко Дню сотрудника органов внутренних дел, передает корреспондент ТАСС.

"Это поистине связь времен, связь поколений. Он же милиционер, он же полицейский, он же городовой - как угодно назови, но это символ сотрудника, предназначение которого - охранять и оберегать покой города", - сказал, поздравляя коллег с профессиональным праздником, начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин.

"Городового" перенесли в рамках работ по благоустройству территории у здания главка на Суворовском проспекте (само здание, памятник архитектуры 1930-х годах, сейчас находится на реставрации). "Островок безопасности", на котором теперь установили памятник, замостили гранитом, а саму скульптуру отреставрировали в мастерской, она обрела каменный постамент.

Губернатор города Александр Беглов, который также побывал на открытии памятника, поблагодарил полицейских за службу и рассказал, что в 2022 году органам внутренних дел выделят субсидию из городской казны в размере 850 млн рублей.

Петербургский памятник городовому установили 28 мая 1998 года на пересечении Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Тогда событие приурочили к надвигавшимся вековым юбилеям - 200-летию МВД и 300-летию Санкт-Петербурга. Автор памятника - известный скульптор Альберт Чаркин (1937-2017). Его дочь, искусствовед Мария Чаркина, которой сегодня предоставили почетное право сорвать покрывало с бронзовой фигуры городового, рассказала о том, что для самого скульптора это была любимая из всех его работ в Петербурге.

В XXI веке в России появилось сразу несколько памятников городовым. В разном обличье и стилистике представители этой профессии оказались запечатлены в скульптурах Нижнего Новгорода, Ульяновска, Саратова, Челябинска, Омска, Нижнего Тагила и Новосибирска. А в Елабуге городовой стал героем парной композиции "Городовой и дворник".