Глава МИД Кубы заявил, что иностранные журналисты сталкиваются с травлей и угрозами из США

ГАВАНА, 10 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил на встрече с аккредитованными в республике дипломатическими представителями в среду, что желающие дестабилизировать обстановку в республике прибегают к давлению и угрозам в отношении иностранных журналистов на острове с целью вынудить их освещать ситуацию в соответствии с повесткой противников властей. Трансляция встречи велась в эфире государственного телевидения страны.

"В эти дни проходит кампания, организаторы которой не гнушаются прибегать к личным угрозам в отношении корреспондентов зарубежных СМИ, аккредитованных в Гаване, <...> и членов их семей за то, что они не пишут о том, чего в реальности нет в нашей стране. Требую от правительства США прекращения с их территории кампании по травле журналистов, аккредитованных в Гаване и представляющих агентства разных стран мира, которая разворачивается в основном с территории Флориды", - сказал дипломат. Глава ведомства в своей речи не привел конкретных примеров подобного давления.

Противники руководства Кубы ранее подали заявки на проведение антиправительственных маршей в крупных городах республики 15 ноября. Местные власти отказали в организации акций, поскольку, по их мнению, созываемые шествия направлены на дестабилизацию обстановки в республике. После получения отказа заявители продолжили призывать граждан к выходу на улицы. Генпрокуратура Кубы вынесла предупреждения нескольким активистам, призывающим к массовым антиправительственным протестам.