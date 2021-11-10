"Ъ": почти 20 следователей СК могут остаться без служебных квартир в этом году

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Почти два десятка сотрудников Следственного комитета России могут остаться без квартир в этом году, сообщает в среду газета "Коммерсантъ".

Сейчас в очереди на жилье остаются 147 сотрудников СК, поэтому ведомство приняло решение выделить еще 200 млн рублей на покупку 65 квартир, перераспределив средства, которые предназначались на нужды Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 23 сентября поддержал это решение, и первые 100 млн рублей "ушли в работу": в ближайшее время будут закуплены 47 служебных квартир для сотрудников ведомства. Но так как СК взял по 100 млн с разных счетов подразделения ГВСУ, "перераспределить так называемые два кода одновременно оказалось сложно", сообщает издание. При этом аукцион на закупку жилья СК должен провести не позднее 25 ноября. Если ведомство не уложится в срок, то 18 сотрудников останутся в этом году без квартир, а 100 млн рублей, согласно законодательству, вернутся уже не на счет СК, а в федеральный бюджет, отмечает "Коммерсантъ".

Документы на перераспределение оставшейся части бюджетных средств больше месяца находятся в правительственной комиссии по региональному развитию, возглавляемой вице-премьером Маратом Хуснуллиным, сказали газете в СК.

Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила "Коммерсанту", что ведомство ежегодно выделяет нуждающимся в жилье сотрудникам единовременные социальные выплаты на приобретение или аренду квартир. "Но, как правило, эти средства не могут покрыть расходы на покупку или наем жилья, особенно в Москве. Поэтому нам видится, что покупка служебных квартир является в такой ситуации наиболее разумным вариантом" - добавила она.

В аппарате Хуснуллина ситуацию с перераспределением бюджета газете не прокомментировали.