Париж проведет серию встреч и торжеств в годовщину окончания Первой мировой войны

ПАРИЖ, 11 ноября. /ТАСС/. Париж станет 11 ноября местом серии торжеств и встреч, приуроченных к годовщине окончания Первой мировой войны (1914-1918). Они откроются утром у Триумфальной арки, где состоится символическое зажжение Вечного огня на могиле Неизвестного солдата.

Как сообщили ТАСС в Елисейском дворце, мемориальные церемонии в годовщину завершения первого мирового конфликта возглавит президент Франции Эмманюэль Макрон. Он встретится с представителями патриотических ассоциаций, воздаст почести французским ветеранам.

Глава государства откроет во второй половине дня в выставочном центре Гранд-аль в парке Ла- Вилетт четвертый Парижский форум мира, проводимый ежегодно в годовщину окончания Первой мировой войны. Макрон даст затем официальный прием для глав ряда стран и международных организаций. Среди прибывших в Париж иностранных гостей - вице-президент США Камала Харрис.

Идея созывать в Париже в каждую годовщину окончания Первый мировой войны форум мира была выдвинута Эмманюэлем Макроном. В первом таком форуме, который проходил в 2018 году, вместе с французским лидером участвовали президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, правительственные делегации многих других стран.

Как напомнили французские историки, военные действия были прекращены 11 ноября 1918 года в 11 часов утра. Это был одиннадцатый час одиннадцатого дня одиннадцатого месяца первого мирового конфликта. Капитуляцию Германии страны Антанты приняли ранее в этот же день в Компьенском лесу в 80 км к северу от Парижа в вагоне французского главнокомандующего.

В ознаменование этого события в тот же день был дал артиллерийский салют из 101 залпа - последних в истории Первой мировой войны. Продолжавшаяся с июля 1914 года она стала самым смертоносным конфликтом начала ХХ века. За четыре года войны, проходившей с 28 июля 1914 года, погибли 18,6 млн человек. Во Франции она унесла жизни 1,7 млн, в Германии - 2,4 млн, в России - 3,3 млн человек.

Сражались за Францию

Верная обязательствам, принятым при заключении Франко-русского союза (1893), Россия не раз приходила на помощь Франции на протяжении конфликта. Как признают французские военные специалисты, продвижение германских войск к Парижу в период тяжелейшего сражения на Марне в сентябре 1914 года удалось сдержать благодаря самоотверженным действиям русской армии на своем фронте.

Германскому командованию приходилось перебрасывать подкрепления на Восточный фронт, и это ослабляло натиск немецких сил на французскую столицу. "Если Франция и не была стерта с карты Европы, то в первую очередь благодаря мужеству русских солдат", - так оценивал помощь русской армии союзникам маршал Франции Фердинанд Фош.

По просьбе Парижа Западный фронт был усилен в 1916 году частями Русского экспедиционного корпуса, защищавшего регион Шампань - Арденны. В рядах корпуса храбро сражался пулеметчик Родион Малиновский - будущий маршал и министр обороны Советского Союза. Раненный в боях за Францию, он получил за свою доблесть французскую боевую награду - Военный крест.

После расформирования корпуса сотни добровольцев продолжили службу во Франции в Русском легионе. Столь же отважно действовавшие на Сомме и в боях под Суассоном летом и осенью 1918 года, русские воины заслужили во французской армии звание "Легиона чести".

В Париже русским солдатам и офицерам установлен памятник, который открыл в 2011 году Владимир Путин. В четверг на правом берегу Сены к памятнику русским защитникам Франции будут возложены цветы.