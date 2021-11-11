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Почти 13 тыс. тонн продуктов доставили на Чукотку в рамках северного завоза

По информации властей региона, план завоза продовольствия выполнен на 87,3%

ТАСС, 11 ноября. Северный завоз продовольствия на Чукотку практически завершен: в округ доставлено 12,9 тыс. тонн продукции из 14,8 тыс. запланированных. До 25 ноября власти округа планируют выйти на плановые объемы завоза всех грузов, поставляемых на регулярной основе, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Из запланированных 14,8 тыс. тонн доставлено 12,9 тыс. тонн продовольственных товаров. Еще 1 083 тонны продуктов в пути, а 800 тонн загружаются на суда в портах Архангельска и Владивостока. До 25 ноября планируется выйти на плановые объемы завоза всех грузов, поставляемых на регулярной основе. В настоящий момент северный завоз продовольствия в Чукотском АО выполнен на 87,3%", - говорится в сообщении.

Ранее глава округа Роман Копин заявлял, что ход северного завоза находится на его личном контроле.

В начале осени на смещение сроков доставки грузов повлиял глобальный кризис логистики - грузы перенаправляют с Суэцкого канала на Транссиб. Из-за этого в портах столицы Приморья скопились контейнеры для дальневосточных регионов - Чукотки, Камчатки, Сахалина и Магаданской области.

Как ранее сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин держит на контроле вопрос доставки товаров на Дальний Восток.

Теги
Копин, Роман ВалентиновичРоссияЧукотский автономный округ
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