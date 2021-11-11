"ВКонтакте" отпразднует 200-летие Достоевского

"ВКонтакте" в честь 200-летнего юбилея Федора Достоевского проведет трансляцию спектакля "Достоевская. Сны Анны". Также пользователи смогут поучаствовать в квесте и викторине, посмотреть образовательные лекции, фильмы о писателе и опубликовать запись или историю с цитатой Достоевского, говорится в сообщении соцсети в четверг.

Спектакль "Достоевская. Сны Анны" театра МОСТ можно посмотреть 11 ноября в 20:00 в сообществе "Культура ВКонтакте". В этот же день пользователи смогут принять участие в викторине о писателе. У подписчиков "Культуры ВКонтакте" появится возможность проверить, насколько они знакомы с жизнью и творчеством Достоевского.

Также пользователи соцсети могут присоединиться к квесту "Читай-Играй" - участникам нужно найти отсылки к произведениям писателя и ответить на вопросы о его биографии. А жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ярославля, Саратова, Самары, Красноярска, Перми, Ростова-на-Дону, Тюмени, Екатеринбурга и Воронежа могут выполнить задания офлайн: в библиотеках и книжных магазинах. Участники квеста смогут выиграть мобильную библиотеку от "ЛитРес", а также получить подарки от магазинов "Читай-город" и "Буквоед", наборы книг и мерч.

На витрине "Видео" "ВКонтакте" появится раздел, который объединит трансляции литературных фестивалей, образовательные лекции, фильмы и сериалы о жизни писателя, а также спектакли по его произведениям от партнеров VK Видео. Кроме того, "ВКонтакте" предложит пользователям опубликовать запись или историю с цитатой Достоевского. Выбрать афоризм можно в мини-приложении "Рассказать друзьям".