Иркутской области возместят почти 15,8 млн руб. за покупку жилья пострадавшим от паводков

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ направит порядка 15,8 млн рублей Иркутской области на возмещение расходов, связанных с покупкой нового жилья для пострадавших от наводнения в 2019 году. Как сообщила в четверг пресс-служба кабмина, распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В документе, опубликованном на сайте правительства, указано, что будет выделено 15 млн 784 тыс. рублей на 100%-ное софинансирование расходов Иркутской области по данному вопросу. Деньги будут выделены из резервного фонда правительства и должны быть доведены до региона Минстроем. Доклад об исполнении распоряжения в кабмине ожидают до 1 февраля 2022 года.

Из-за сильных дождей в Иркутской области летом 2019 года были затоплены почти 11 тыс. жилых домов и более сотни социальных учреждений. В сентябре того же года правительство утвердило программу восстановления жилья, объектов связи, социальной, транспортной, коммунальной и энергетической инфраструктуры на затронутой паводком территории. Отдельные разделы посвящены оказанию социальной поддержки пострадавшим гражданам, отметили в кабмине.